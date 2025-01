Un altro evento del tennistavolo in Sardegna, le finali della Coppa Italia, in programma domani e domenica al Palatennistavolo. Il primo trofeo del 2025 sarà quindi assegnato a Cagliari, con le final four maschili e femminili. La competizione è riservata alle prime quattro della serie A1 al termine del girone di andata, ovvero Carrara, Marcozzi, TT Sassari e Bagnolese tra gli uomini, Norbello, Castelgoffredo, Sud Tirol e Muravera tra le donne. Come è accaduto in altre edizioni, sono arrivate le rinunce. Quella della Bagnolese sostituita dal Servigliano, e Norbello, Sud Tirol e Muravera sostituite dal Quattro Mori. Rinunce motivate dagli impegni di numerosi atleti in altri campionati e in altri tornei, come il Singapore Smash, con un montepremi di un milione e mezzo di dollari.

Domani con inizio alle 15 si assegna la Coppa Italia femminile, unica partita tra la detentrice Castelgoffredo e Quattro Mori Cagliari. Il team cagliaritano sarà privo di Abraamian e Hu Li Mei, Curcio si affida a Plaian, Carnovale e Barani. Dall’altra parte non ci saranno Szocs e Dragoman (impegnate a Singapore), ma saranno presenti Stefanova, Arlia e Kolish.

Alle 18 le due semifinali in due distinti tavoli. Atteso il derby tra Marcozzi e TT Sassari, seconda e terza in campionato. Nella formazione cagliaritana attesa per Carlo Rossi, attuale numero due d’Italia. Tra i sassaresi non ci sarà Pistej, anche lui a Singapore.

Nell’altra semifinale si sfidano Carrara, che ha vinto le ultime quattro edizioni, e Servigliano.

Domani mattina alle 10,30 la finale maschile.

Serie A2 maschile

Nel primo dei tre recuperi che il Santa Tecla Nulvi gioca nel weekend, è mancato l’aggancio alla vetta della classifica. Oggi ha pareggiato 3-3 con la capolista Reggio Emilia, perde il primo punto del campionato e resta al secondo posto a -2. L’attacco al primo posto potrebbe essere solo rimandato, domani Nulvi sfida Milano Sport (recupero della quinta giornata), domenica Pieve Emanuele (in calendario alla sesta giornata). Con Reggio Emilia si è rivisto Mongiusti ma in condizioni ancora menomate. Ha perso la prima partita con Seretti, Nulvi ha vinto le successive con Koldas su Spelbus, Cappuccio al quinto (15-13) con Cipriano, e ancora Koldas su Seretti. Reggio Emilia ha accorciato con Cipriano, in quattro set su Mongiusti, e pareggiato con Spelbus che ha battuto Cappuccio.

Domani recupero del girone B, il Muravera gioca a Roma con il King Pong. Una vittoria porterebbe a sei i punti di vantaggio sulle seconde.

