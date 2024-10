È il giorno del debutto della Città di Cagliari nel circuito mondiale del tennistavolo. Inizia oggi il WTT Feeder Series, che fa tappa in Sardegna sino alle finali in programma domenica. Tutte le partite saranno disputate al Pala Pirastu. Il circuito fa capo al World Table Tennis, che risponde alla Federazione Internazionale, l’ITTF e si dirama in diverse tipologie di competizioni. Il WTT Champions, riservato ai big assoluti, il Feeder Series (come quello di Cagliari) per i classificati a partire dal trentunesimo posto del ranking mondiale, e lo Youth per i più giovani.

Il torneo di Cagliari conta la partecipazione di settantacinque atleti nel singolare maschile di cui quaranta nel tabellone principale, i restanti partiranno dalle qualificazioni. Quarantotto le atlete nel singolare femminile, sedici doppi maschili, altrettanti femminili e diciotto coppie nel doppio misto. Nutrito il drappello di pongisti sardi e che militano nelle squadre sarde, da Carlo Rossi, Jhonny Oyebode e Andrea Puppo, nel tabellone principale maschile, a Tania Plaian, Ana Tofant, Valentina Roncallo. Rossi e Oyebode sono le teste di serie numero due nel torneo di doppio. Ancora Oyebode e Gaia Monfardini sono la coppia quarta testa di serie nel doppio misto.

Stamattina l’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso l’Assessorato Regionale al Turismo. A fare gli onori di casa l’Assessore al Turismo Franco Cuccureddu, il presidente della Fitet regionale Simone Carrucciu, l’Assessore allo Sport del Comune di Cagliari Giuseppe Macciotta e il presidente Regionale del Coni Bruno Perra.

Carrucciu, nell’intervento introduttivo ha rimarcato che il WTT Feeder è il primo torneo internazionale che si svolge in Sardegna. Ringraziamenti doverosi per chi si è adoperato per l’adeguamento del Pala Pirastu (luci, impiantistica, accoglienza).

L’Assessore Cuccureddu ha sottolineato il primo effetto torneo: «Gli alberghi in città sono pieni. L’organizzazione di eventi sportivi rende attraente la Sardegna anche al di fuori dei canonici mesi estivi. Il WTT Feeder si può annoverare tra i grandi eventi che impattano sul turismo».

Giuseppe Macciotta ha evidenziato il ruolo di Cagliari come eccellente palestra del tennistavolo: «Speriamo di parlare presto di un evento, il WTT Feeder, ospitato nel vecchio Palazzetto», introducendo l’argomento su idee e progetti per la nuova l’impiantistica sportiva.

Idee rilanciate, a proposito di impianti sportivi, da Bruno Perra parlando delle sinergie del Coni con le Istituzioni, aggiungendo che «sono importati le operazioni di marketing e sensibilizzazione in collaborazione con gli assessorati competenti. È giusto sottolineare che la qualità degli eventi sportivi è un’occasione di crescita per il territorio.

Oggi prima giornata di gare con due sessioni delle qualificazioni del singolare maschile.

