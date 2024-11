L’ottava edizione della Cronoscalata su terra di Tandalò, l’unica in Italia, si disputerà dal 22 al 24 novembre a Buddusò. La manifestazione, dedicata alla memoria del grande navigatore Nicola Imperio e organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, è stata presentata ieri a Olbia.

Tra gli oltre 120 iscritti di 10 nazionalità diverse, anche il lettone del Mondiale Wrc, Mārtiņš Sesks (Toyota GR Yaris Rally2), il norvegese Henning Solberg, fratello di Petter, gli italiani Umberto e Mattia Scandola, Alberto Battistolli, vincitore dell’ultimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino, e Valentino Ledda, portacolori di Aci Team Italia che stavolta sarà allo start su una Skoda Fabia. Per il terzo anno consecutivo, Tandalò sarà Promo Event del Tour European Rally Ter e avrà al via anche il patron del Ter, Luca Grilli, suo figlio Alessio, il britannico Tim Metcalfe e il danese Simon Vallentin.

Si comincerà Il 22 novembre con verifiche tecniche, amministrative e ricognizioni, ma sabato 23 si accenderanno i motori per lo shakedown e le prime tre prove speciali. Domenica 24 le ultime due salite cronometrate seguite, alle 14.30, dal “Manscione finale” che incoronerà il “Re di Tandalò”. Sul tracciato ad anello di 5 km disegnato nel parco eolico di Tandalò in gara nella Atipica Sperimentale vetture delle categorie Rally, Kart Cross, Velocità Fuoristrada, Cross Country, Auto Storiche, Slalom e Challenge.

I commenti. Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell’Automobile Club Sassari, ha commentato: “Tandalò è un evento unico nel suo genere, che ha saputo valorizzare un territorio già ricco di tradizione sportiva. Il Monte Acuto, in particolare, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati e un simbolo di eccellenza. È una gara che riunisce diverse discipline in un unico evento, offrendo un’esperienza irripetibile. Con il Trofeo Italiano Velocità Salita su Terra del prossimo anno, Tandalò potrà fare un ulteriore passo avanti, confermandosi come un modello per tutto il motorsport. Non dimentichiamo il valore economico che questa gara porta al territorio: è un motore non solo di passione, ma anche di sviluppo”.



Rudy Briani di drivEvent Adventure ha sottolineato: “Il nostro obiettivo iniziale era semplice: far correre tutti e far divertire, ma negli anni siamo cresciuti pian piano. Non posso che ringraziare la Sardegna per il suo territorio straordinario, che rappresenta una cornice perfetta per il motorsport e questo evento ne è la dimostrazione. L'edizione di quest'anno presenta un elenco partenti di assoluto prestigio. Abbiamo giovani talenti internazionali come Mārtiņš Sesks, uno dei migliori emergenti nel Wrc, accanto ai nostri protagonisti nazionali come Umberto Scandola, Alberto Battistolli e Valentino Ledda. Inoltre, siamo orgogliosi di accogliere Henning Solberg, che aggiunge ulteriore valore a una gara già straordinaria”.



Gigi Satta, Presidente Tandalò Motorsport, ha concluso: “La Cronoscalata su Terra di Tandalò è molto più di una gara: è un evento che unisce sport, passione e memoria. Ricordare figure come Nicola Imperio significa celebrare l’anima di chi ha contribuito alla crescita del motorsport in Sardegna. Anche Tommy Rossi non era solo un professionista, era parte della nostra famiglia. Negli ultimi due anni ha affrontato la sua malattia con una forza straordinaria, senza mai rinunciare al suo impegno. Nonostante le difficoltà, è sempre stato al nostro fianco, lasciandoci un'eredità umana e professionale inestimabile. L’edizione 2024, con i suoi numeri, i suoi nomi e il suo entusiasmo sarà anche per loro”.

