Di natura scarsamente interessante, la spiaggia di Torre Grande è di grandi dimensioni.

La sabbia bianco-grigia è fine, il mare verde, profondo e spesso poco trasparente. Mediamente affollata anche in alta stagione, grazie alla vastità dell’arenile, è scarsamente pulita, con presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Dal bivio del Rimedio, alla periferia settentrionale del capoluogo provinciale, dirigersi verso Cabras e la Marina di Torregrande (strada segnalata); non deviare poi (segnalazioni) verso Cabras, ma procedere diritti per circa 6 km fino al borgo turistico, che si distende alle spalle della lunga spiaggia, formata dai depositi alluvionali del Fiume Tirso.

Più verso sud, un altro punto da visitare è la spiaggia del Pontile della Finanza; strada d’accesso, dirigendosi da Torregrande verso Oristano e verso il porto industriale, con bivio a destra, sud, alla periferia del borgo turistico; ulteriore deviazione a destra (sud-ovest), dopo circa 1,2 km.

La Torre Grande è un magnifico esempio di queste costruzioni, la più maestosa di tutte quelle fatte erigere dagli spagnoli, verso la fine del Cinquecento, a protezione delle coste sarde dai pirati.

Disponibilità di bar, alberghi, ristoranti, negozi e servizi vari.

