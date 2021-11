Il lungo arenile della Marina di Arborea è delimitato, verso nord, dallo stagno S’Ena Arrubia, di interesse naturalistico per la grande concentrazione di uccelli palustri, e nella zona centrale e meridionale da una vasta pineta.

È molto adatto alla balneazione per le sue vaste dimensioni.

Nelle vicinanze sono presenti bar e qualche servizio.

La sabbia è bianco-grigia e fine, ma con ciottoli, mentre il mare è verde e profondo e spesso poco trasparente.

La spiaggia non risulta mai affollata, nemmeno in alta stagione, per la sua vastità.

È frequente trovare posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Dirigersi da Arborea (o da Santa Giusta e Oristano, sulla provinciale che unisce questi centri) verso il bivio dell’Idrovora del Sassu; a circa un chilometro e mezzo più a sud, se si arriva da Arborea, a sinistra (ovest) si nota il bivio (cartello indicatore “Marina di Arborea”) per la Strada 28 Ovest (della Bonifica), che porta al piccolo agglomerato turistico, davanti al quale si estende l’arenile.

Un altro punto di accesso è da sud, con deviazione dalla stessa strada per Marina di Arborea, a circa 500 metri dalla costa (direzione nord) fino alla spiaggia e al camping S’Ena Arrubia.

Dalla strada Arborea-Santa Giusta partono altre strade trasversali (ad esempio la strada 26 ovest e 24 ovest), tutte con posteggio finale, alle spalle dell’arenile. Dalla strada 24 ovest si accede anche al famoso albergo Ala Birdi.

