La spiaggia di Putzu Idu, nel territorio di San Vero Milis, è bellissima, con una sabbia fine e candida e un vasto bassofondale dai colori e dalle trasparenze indescrivibili.

Da qui si parte per le gite verso la selvaggia e insieme famosissima isola Mal di Ventre, con le sue spiaggette uniche e inimitabili. Non esistendo né porto né pontile, il trasbordo sui barconi avviene direttamente dall’acqua, per cui sembra di tornare indietro nel tempo. Nei pressi dell’arenile, di grandi dimensioni, sono disponibili bar, alberghi, ristoranti, negozi e servizi vari.

La natura è interessante e il mare è verde e poco profondo.

L’ambiente è scarsamente affollato anche in alta stagione e pulito, con presenza però abbastanza frequente di posidonie spiaggiate. Da non perdere.

COME RAGGIUNGERE LA SPIAGGIA – Arrivando dal centro abitato di San Vero Milis, superare il bivio per S’Arena Scoada e dirigersi a nord, verso Porto Mandriola.

Non appena terminano le poche case del borgo di Putzu Idu, sul lungomare, proprio dietro l’arenile si trovano comodi posteggi.

