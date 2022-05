La spiaggia di San Giovanni di Sinis, nel territorio comunale di Cabras, è situata lungo il settore nord del Capo San Marco, promontorio che, insieme al più meridionale Capo Frasca, forma il Golfo di Oristano.

Di natura scarsamente interessante salvo che nei dintorni, ha un bel panorama. La sabbia è bianca e fine, il mare verde e profondo. E’ parzialmente affollata anche in alta stagione, grazie alla vastità dell’arenile. Pulita, ha una scarsa presenza di posidonie spiaggiate.

Nei dintorni ci sono bar, alberghi, ristoranti, negozi e servizi vari.

Parte dell’abitato di San Giovanni è costituito dagli ultimi esempi delle antiche capanne dei pescatori, realizzate con erbe palustri. A poca distanza si visita la città fenicio-punica di Tharros, una delle aree archeologiche più importanti della Sardegna.

COME RAGGIUNGERLA – Da Oristano, senza arrivare a Torregrande, deviare a destra (nord ovest) nel collegamento (cartelli indicatori) verso Cabras oppure, da Torregrande, imboccare la bretella di collegamento (segnalata) verso nord.

In ogni caso, dirigersi (come da Cabras) sulla strada provinciale per San Giovanni e gli scavi di Tharros; continuare verso ovest e poi verso sud, superando il Canale Scolmatore dello stagno di Cabras e il villaggio religioso di San Salvatore.

Giunti al borgo turistico di San Giovanni di Sinis, lasciare a sinistra la bellissima chiesa paleocristiana di S. Giovanni, a destra le deviazioni verso il centro abitato e continuare per un breve tratto; posteggiare subito dietro le dune e raggiungere l’arenile a piedi (destra, ovest). Altre spiagge si trovano a sud (verso gli scavi di Tharros) e a nord (davanti all’abitato).

