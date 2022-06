Cala Saboni si trova sulla costa occidentale dell’isola di Sant’Antioco.

È una piccola insenatura, con spiaggia sabbiosa e belle rocce di tufo verdastro; l’entroterra, alle spalle delle poche costruzioni che la circondano, è sparso di pascoli e boschetti di lentischi e ginepri.

La strada offre a tratti panorami bellissimi.

Natura interessante un po’ più a sud e soprattutto più a nord, è di medie dimensioni. La sabbia dorato-grigia scura; il mare verde e profondo. Affollata in alta stagione è scarsamente pulita, con presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Continuare oltre Cannai, sulla strada che fa il giro delle suggestive campagne meridionali dell’isola (sinistra, sud, circa 4,5 km). La strada prende a dirigersi verso nord, e in circa 5 km si avvicina alla costa, superando alcuni villaggi turistici, per poi discendere verso la riva, proprio sull’arenile, che ha alle spalle un piccolo gruppo di case.

In alternativa, da Calasetta, imboccare la via Savoia, già via Turistica, continuare verso sud sulla provinciale asfaltata, superare i vari villaggi fino alla valle di Cala Lunga, dove (dopo una ripida discesa) per un breve tratto termina l’asfalto; continuare ancora verso sud, fino alla spiaggia (circa 12,5 km).

