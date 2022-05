La spiaggia di Cala Lunga si trova nel territorio di Sant’Antioco.

La natura è di aspetto solitario e selvaggio.

L’arenile è di piccole dimensioni, con la sabbia bianco-grigia chiara, fine; il mare verde e poco profondo. Parzialmente affollata in alta stagione, è scarsamente pulita, con frequente presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Da Sant’Antioco, continuare verso nord oltre la Cala Saboni per circa 2,5 km; non appena termina l’asfalto, in una stretta valle, è abbastanza visibile la breve deviazione sterrata e dissestata che, a sinistra, in direzione ovest, porta all’arenile.

Tenere presente che, sul versante opposto (nord) della vallata, la strada ridiventa asfaltata e presenta una ripida salita. In alternativa, da Calasetta, arrivare fino al termine dell’asfalto, da cui, in tal caso sulla destra, diverge la citata breve mulattiera per la spiaggia (circa 9 km).

