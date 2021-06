La spiaggia Porto Botte è caratterizzata dalla presenza di stagni retrostanti. Di grandi dimensioni, presenta sabbia bianca, fine, con ciottoli. Mare verde-azzurro, poco profondo. Non tanto affollata, neanche in alta stagione; scarsamente pulita, con frequente presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Dal paese di Giba, percorrere la ss195 in direzione di Sant’Antioco; non imboccare il nuovo tracciato che elimina la pericolosa curva di Villarios; superare il sito dove sorgeva anticamente l’omonimo paese e raggiungere la citata curva (al km 90).

Proprio in questo punto, a sinistra (sud-est), diverge una strada secondaria, mal segnalata, che porta in breve alla spiaggia, posta di fronte all’omonimo sistema di stagni.

