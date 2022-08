La spiaggia di Sabbie Bianche si trova a sud della spiaggia di Porto Pino e presenta fantastiche formazioni dunali; si estende, verso sud-est, all’interno della zona militare di Capo Teulada.

La visita è possibile esclusivamente a luglio e ad agosto, dal mare e da terra.

Di aspetto solitario e selvaggio, è di grandi dimensioni. La sabbia è bianca e fine; il mare verde-azzurro e poco profondo. Mai affollata, neanche in alta stagione, è scarsamente pulita, con presenza di posidonie spiaggiate e residui delle esercitazioni militari.

COME RAGGIUNGERLA – Da terra raggiungere Porto Pino, posteggiare alle spalle della spiaggia e percorrerla a piedi, per intero, fino al limite orientale; in alternativa, prima del borgo turistico e in corrispondenza degli stagni, cercare ed imboccare l’unica stradetta sterrata (non segnalata) che percorre la grande isola Corrumanciu, al centro degli stagni stessi; superare il villaggio dei pescatori e giungere fino al termine degli specchi d’acqua (direzione sud-est); posteggiare nello spiazzo, e andare in direzione sud verso la costa e le basse dune poste alle spalle del settore orientale della spiaggia di Porto Pino. Da qui è possibile arrivare più in fretta, a piedi, alle Sabbie Bianche (direzione sud-est).

***

