Spiaggia Grande, con i suoi oltre 1500 metri di lunghezza, è la più estesa delle spiagge dell’Isola di Sant’Antioco. Molto bella, ha finissima e candida sabbia ed è orlata da folti ginepri; conserva gli interessanti edifici della Tonnara di Punta Maggiore, rientrata in funzione nel 2001 dopo alcuni decenni di chiusura. Natura parzialmente interessante; mare verde, poco profondo. Affollata in alta stagione; scarsamente pulita, con frequente presenza di posidonie spiaggiate

COME RAGGIUNGERLA – Da Calasetta, proseguire oltre via Savoia nella provinciale, con cui si accede a varie spiagge (Sottotorre e Salina) prima della Spiaggia Grande, posta a circa 4 km. L’accesso è mal segnalato, ma asfaltato, fino ad un piccolo posteggio nel settore nord, presso l’hotel Stella del Sud, facilmente individuabile. Un secondo punto è il settore meridionale, raggiungibile con un’ulteriore deviazione a destra, non segnalata, ma abbastanza individuabile, dalla provinciale; dopo poche centinaia di metri, si devia ancora a destra, in direzione nord, fino al limite sud-ovest della spiaggia.

(Unioneonline)

