Sventola la bandiera dei Quattro mori all'X Factor Arena per eroCaddeo, che porta a casa anche la seconda puntata del talent di Sky con un brano intramontabile, Sere Nere di Tiziano Ferro.

Lo fa Damiano Caddeo, 27 anni, di Sinnai, con la sicurezza di un cantante rodato, che padroneggia il palco, la voce e le emozioni. «Mi spaventa, ho paura di non sentirlo abbastanza», si sfogava con il suo giudice Achille Lauro che ha scelto la cover. E invece, in total black, lo ha "caddeizzato" con grande talento, dribblando imitazioni e quindi inevitabili confronti. E per Lauro non è una sorpresa «perché prima ancora della tecnica c'è il sentimento».

Per "Damy" il cammino è in continua crescita, una progressiva presa di coscienza di capacità innate che gli fanno bucare lo schermo. Francesco Gabbani al termine dell'esibizione ha gli occhi rossi: «Sto cercando di trovarti qualche critica ma non ci riesco». Anche Jake La Furia non ha rilievi da fare: «Era un pezzo rischioso e tecnicamente difficile ma tu hai le capacità». Paola Iezzi si sdilinquisce: «Amo tutto».

«Sto ricevendo migliaia di messaggi per questo ragazzo», confessa Achille Lauro. «Un sacco di pretendenti che vorrebbero accaparrarselo ma tu - scherza - fino a che sei qui non ti fidanzi. Continua a soffrire perché abbiamo bisogno delle tue canzoni». Che il cuore di Damiano batta per qualcuno non è un mistero: «Fidanzata, ex, boh, ci stiamo lavorando». Quello che conta è che «nella mia vita e per la mia musica l'amore è fondamentale».

