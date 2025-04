Non solo i premi per il cinema e le fiction tv, ma anche quelli assegnati dal mondo dei social. Il diciassettenne ploaghese Andrea Arru ha vinto il premio speciale come migliore attore dell'anno alla 6^ edizione degli Webboh Awards.

La cerimonia si è tenuta al Fabrique di Milano e ha avuto come conduttrici Big Mama e Giulia. Sono stati assegnati premi nelle 18 categorie, scelti dal pubblico con 11 milioni di voti. Gli Webboh Awards sono i più importanti premi italiani dedicati al mondo dei creator sui social.

Non deve meravigliare questo riconoscimento a uno dei protagonisti delle fiction “Di4ri” e “Una famiglia perbene” (e prossimamente dei “Cesaroni 7”) e dei film “Glassboy” e “Il ragazzo dai pantaloni rosa” perché Andrea Arru ha grande seguito sui social: su Tik Tok ha un milione e 200 mila followers, su Instagram 570 mila.

