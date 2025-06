Torna in Sardegna con "Fiera di me-30 anni in tour", Irene Grandi, che approda sabato 28 giugno a Sassari per la Festa di San Giovanni. La cantautrice fiorentina si esibirà in un concerto gratutito sul palco davanti alla chiesa omonima della frazione sassarese.

Il concerto ripercorrerà le tappe della cantautrice che si è messa in luce nel 1994 col brano "Fuori" al quale sono seguiti "Bum Bum" e "Che vita è", poi negli anni Duemila altre hit come "Prima di partire per un lungo viaggio" e "Bruci la città", sino ad arrivare ai nuovi brani "Fiera di me" e "Universo" a cui si aggiungerà il nuovo singolo "Favole".

Il giorno prima invece Dj Spyne e Dario Spada, proporranno "Gli Amici di Cristina d'Avena", un viaggio tra le sigle dei cartoni animati come Occhi di gatto, Kiss me Licia, Mila e Shiro, i Puffi e Holly e Benji.

© Riproduzione riservata