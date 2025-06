Manu Chao, ad Alghero. La guest star di AlgheroExperience, il ricco cartellone confezionato da Comune e Fondazione, è il cantautore francese naturalizzato spagnolo che si esibirà all’anfiteatro Ivan Graziani il 10 agosto, nell'ambito dell'Alguer Summer Festival di Shining Production. L’annuncio lo ha dato il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu.

«Siamo orgogliosi di ospitare un artista del calibro di Manu Chao ad Alghero, una figura iconica della musica mondiale che con la sua arte ha saputo abbattere confini e unire culture. Il suo concerto non è solo un evento musicale», ha tenuto a precisare, «ma una importante occasione culturale per la nostra città».

È da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, recentemente anche il giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo "A me mi piace", che è già diventata la hit dell’estate in Italia ed è entrata nelle classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria. Biglietti in vendita a partire dalle ore 12 di venerdì, 13 giugno su Ticketmaster.it, TicketOne e TicketSMS. Info su www.alguersummerfestival.it

© Riproduzione riservata