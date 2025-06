Sarà l'ensemble vocale spagnolo Cantoría l’ospite internazionale che concluderà la quattordicesima edizione della rassegna "Musica Maestro". Sabato 14 giugno, la basilica di San Gavino ospiterà l’esibizione di questo acclamato gruppo vocale. L'evento è organizzato dall'Associazione Cantori della Resurrezione sotto la direzione artistica del Maestro Fabio Fresi.

Il concerto, con inizio alle ore 20.30 e a ingresso gratuito, rappresenta il culmine del festival che ha già offerto appuntamenti intensi, dedicati alle sonorità sarde e alla musica strumentale e polifonica.

Cantoría è un gruppo vocale fondato in Spagna nel 2016, specializzato nell'interpretazione della polifonia vocale del Rinascimento iberico e del primo barocco. L'ensemble si è rapidamente distinto per la sua freschezza, giovinezza e vicinanza nelle interpretazioni. Sotto la direzione di Jorge Losana, hanno costruito una notevole carriera a livello nazionale e internazionale, esibendosi in oltre 14 paesi e prendendo parte ai principali festival europei.

Il 2024 è stato un anno particolarmente significativo per Cantoría. La loro attività è stata riconosciuta da importanti emittenti radiofoniche e nel 2024 sono stati citati tra i migliori della musica classica da El País. Il loro primo CD, pubblicato nel 2022 e dedicato alle "Ensaladas" di Mateo Flecha, ha ottenuto importanti riconoscimenti quali il “Diapason Découverte”, il “Melómano de Oro” e il “Preis der deutschen Schallplattenkritik”. Dal 2024, Cantoría ha intrapreso una nuova fase, ampliando l'organico e il repertorio per includere programmi con più cantanti e orchestra da camera, una sfida accolta con entusiasmo da pubblico e critica.

La rassegna "Musica Maestro", nata nel 2011 per celebrare gli 80 anni del Maestro fondatore don Antonio Sanna (scomparso nel 2016), ha storicamente valorizzato artisti sardi. Negli ultimi anni, ha aperto i suoi orizzonti all'ospitalità di gruppi e artisti internazionali, una tendenza che si rafforza in questa quattordicesima edizione. Come per le serate precedenti, anche questo concerto sarà introdotto da un saluto in musica dei Cantori della Resurrezione, diretti dal Maestro Fabio Fresi.

La rassegna è sostenuta da Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Comune di Porto Torres, della Regione Autonoma della Sardegna, di Fersaco e Feniarco, di Monumenti Aperti, della Region de Murcia, e dell’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Si avvale inoltre della collaborazione delle parrocchie di Cristo Risorto e San Gavino.

«Il concerto dei Cantoría – spiegano la presidente dei Cantori Miriam Porcu e il maestro Fabio Fresi - rappresenta un'occasione imperdibile per il pubblico di Porto Torres e del Nord Sardegna per ascoltare musica di altissimo livello internazionale. È la migliore conclusione per una rassegna che negli appuntamenti di maggio ci ha regalato grandi emozioni».

