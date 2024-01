«È una di quelle canzoni che ascolti in macchina, con il finestrino abbassato, mentre vai in qualche nuovo posto, verso una nuova avventura».

Maria Paolucci, definisce così il suo “Viaggio”, singolo che celebra l’anima da esploratrice della nota guida turistica e travel creator sarda da 130.000 seguaci, rilasciato il 26 gennaio su tutti gli store digitali e sulle piattaforme di streaming. Narratrice instancabile delle meraviglie della Sardegna, Paolucci apre un nuovo capitolo della sua vita debuttando come solista con il pezzo scritto in collaborazione con Zeep e prodotto da Mark Tembo, che è anche sigla del suo primo programma televisivo “In viaggio con Maria Paolucci” andato in onda su Tcs lo scorso ottobre. “Viaggio” è un’esperienza musicale che si fonde armoniosamente con la passione di Paolucci per l’esplorazione, un inno alla libertà e all’avventura.Non tutti sanno che per la giovane è iniziato tutto proprio da lì. Dalla musica.

Quando ha iniziato a cantare?

«Coltivo questa passione sin da quando avevo 4 anni. A 12 ho iniziato a prendere lezioni di canto e, grazie al mio insegnante, ho iniziato a fare i primi provini per i più importanti programmi musicali italiani. Ho partecipato a “Ti lascio una canzone”, il programma di Antonella Clerici, e ho continuato, cantando in un duo, con audizioni per xfactor, Amici e Sanremo per diversi anni. Sono state bellissime esperienze ma, nonostante sia riuscita a superare diversi step, raggiungere le semifinali nazionali, e a ottenere i famosi “4 si”, non sono mai arrivata ai live. L’arrivo della pandemia ha interrotto il mio percorso musicale, ma la passione non mi ha mai lasciata, e ora questa mi sembrava un’occasione irrinunciabile per tornare alla musica come solista. Con una canzone dedicata alla mia terra e agli amanti dei viaggi!».

Nel frattempo ha creato il suo nuovo lavoro...

«Durante la pandemia ho iniziato ad avvicinarmi al mondo social, e da lì è cambiata la mia vita. Avevo già dedicato al 100% il mio percorso di studi al turismo, perché sapevo di voler valorizzare la mia terra in qualche modo. Dopo la laurea in “Economia e gestione dei servizi turistici”, il master in “Ospitalità e marketing dei territori” e la magistrale in “Progettazione e gestione dei sistemi turistici”, che ho concluso con una tesi sulla valorizzazione del patrimonio minerario, ho capito che quella era la mia strada. Io sono di Domusnovas, una delle zone più depresse della Sardegna. Mio nonno era minatore e mia nonna è cresciuta in un villaggio minerario, e quel mondo mi ha sempre affascinata. Così ho scelto di dedicarmi quanto più possibile a farlo conoscere e apprezzare. Dopo la triennale sono diventata guida, e dal 2019 al 2021 ho lavorato nella zona mineraria dell’iglesiente. Poi ho deciso di aprire una mia attività. I social avevano iniziato a darmi una visibilità ampissima e i miei video toccavano le 200 mila views. Le persone iniziavano a chiedere di me, e così è nata una community con la quale esploro la Sardegna e, quest’anno, farò il mio primo viaggio di gruppo nelle Filippine».

Cosa crede piaccia ai suoi follower, del format che porte sui social?

«Credo che la chiave sia la passione, che spero di trasmettere alle persone che mi seguono. Amo davvero la Sardegna e amo quello che faccio. Ci tengo a rendere ogni escursione una vera esperienza, e far sentire le persone coccolate e accolte. Inoltre tutti i miei contenuti sono fatti completamente da me, video, riprese, montaggio, testi e idee. Ho studiato e lavoro duramente per offrire, a chi si affida a me, l’esperienza più autentica possibile. Voglio ispirare le persone a esplorare il mondo e seguire le proprie passioni, dimostrando che ogni viaggio, che sia attraverso paesaggi o note musicali, è un’esperienza da abbracciare appieno».

