Ci sarà anche Cagliari fra le location protagoniste della prossima edizione di MasterChef Italia, il cooking show di successo di Sky che ha già visto in onda 14 edizioni ed è pronto per la quindicesima. Giovedì 18 e venerdì 19 le riprese saranno effettuate al Bastione di Saint Remy, che sarà lo scenario di una puntata che andrà in onda nella prossima stagione televisiva.

La casa di produzione di MasterChef Italia – Endemol Shine Italy – ha ottenuto dal Comune di Cagliari la riduzione del 95% del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale. Il parere favorevole da parte della Giunta è arrivato in quanto la trasmissione è ritenuta di particolare interesse pubblico e permetterà la produzione turistica della città di Cagliari e delle sue peculiarità storiche, artistiche e culturali.

Le date della nuova stagione di MasterChef Italia sono ancora da definire: l'ultima edizione, la quattordicesima, è andata in onda su Sky Uno dal 12 dicembre 2024 allo scorso 27 febbraio, con la vittoria di Yi Lan "Anna" Zhang. Da sei anni, i giudici del programma sono Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Che la prossima settimana saranno a Cagliari per la registrazione, assieme agli aspiranti chef.

