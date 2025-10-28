Una lunga e solida intesa artistica tra due rinomati artigiani del jazz, svelata in tutta la sua carica al pubblico isolano: prosegue anche in questo finesettimana il programma targato The Jazz Club Network, con l'arrivo a Sassari e Cagliari del duo sax e piano di Tim Garland e Gwilym Simcock, direttamente dal Regno Unito. Mentre venerdì 31 sarà Il Vecchio Mulino sassarese ad ospitare il live alle 20:30, sabato 1 e domenica 2 toccherà al Jazzino fare da palcoscenico, con due concerti il primo giorno (alle 19:30 e alle 22) e una terza esibizione alle 21:30 della seconda serata.

Con una carriera dal respiro internazionale, sin dalla fine degli anni Ottanta Tim Garland ha dato prova di ecletticità e maestria nel jazz, entrando giovanissimo nella band dell'icona britannica Ronnie Scott, sassofonista e patron di uno dei più rinomati jazz club londinesi (che tutt'oggi porta il suo nome). Ma la più importante militanza è quella al fianco del grande sperimentatore Chick Corea, con il quale Garland per diciassette anni ha partecipato a numerosi tour e album, facendosi notare per il talento al sax e al clarinetto e arrivando perfino a vincere il Grammy Award per le orchestrazioni da lui scritte per "The New Crystal Silence", uno dei più celebri dischi dell'immenso catalogo di Corea.

Un virtuosismo che non rimane mero tecnicismo, ma si spinge oltre i confini stilistici del jazz: e per il pubblico turritano e cagliaritano Garland darà prova di ciò in una speciale performance in duo, affiancato dal pianista Gwilym Simcock. Tra i due il sodalizio non è affatto nuovo, avendo entrambi fatto parte a lungo del Lighthouse Trio, oltre ad aver suonato dal vivo e inciso brani insieme per più di vent'anni. E Simcock stesso ha poi collaborato con la formidabile chitarra jazz di Pat Metheny, affinando un linguaggio musicale che oggi lo porta, con Garland, ad offrire agli spettatori un dialogo artistico fatto di improvvisazione complice e raffinata tecnica, in un'esperienza tra composizioni originali e standard d'affezione.

© Riproduzione riservata