Circa mille ragazze e ragazzi, arrivati da Cagliari e da diverse zone della Sardegna, si sono messi in fila nel porticato della Libreria Feltrinelli di via Roma per incontrare Nayt durante il firmacopie del suo disco "io Individuo". L’accesso alla libreria era regolato da un numero consegnato con l’acquisto del vinile o del CD, ma l’attesa si è svolta senza tensioni, in un clima ordinato e partecipato.

Molti fan hanno portato con sé non solo il disco, ma anche lettere, piccoli oggetti simbolici, una rosa o perfino creazioni artistiche ispirate alla sua musica.

In diversi hanno raccontato quanto le canzoni di Nayt li abbiano accompagnati nel tempo, aiutandoli ad affrontare momenti complessi o a esprimere emozioni difficili da raccontare. C’è chi lo ascolta da anni e chi ha voluto consegnargli le proprie tracce musicali, sperando in un ascolto o in un segno di incoraggiamento.

L’artista romano - che ha partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Prima che" classificandosi al sesto posto - ha dedicato a ciascuno una dedica, una stretta di mano, un abbraccio, una frase. Molti ragazzi e ragazze hanno lasciato il tavolo visibilmente emozionati, qualcuno con le lacrime agli occhi, altri stringendo il disco come ricordo di un incontro atteso a lungo. Tra i presenti anche genitori e familiari, ad accompagnare i più giovani.

Grazie ai testi di un cantante la musica ancora una volta va oltre l’ascolto diventando uno spazio per riunire fragilità, crescita, sensibilità e identità, specie in un'età delicata come quella dei teenager.

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