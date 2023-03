Il primo protagonista annunciato dei concerti itineranti di Time in jazz è Roberto Ottaviano: il sassofonista barese sarà di scena la mattina del 14 agosto a Mores in duo con Rob Luft, pluripremiato chitarrista inglese il cui virtuosismo è stato paragonato a quello di “big” delle sei corde come John McLaughlin, Al Di Meola e Paco De Lucia.

Aspettando l’ufficializzazione del cartellone definitivo della 36ª edizione, in programma dall’8 al 16 agosto tra Berchidda e altri centri del Nord Sardegna, la manifestazione svela il volto di altri due artisti che vanno ad aggiungersi ai già annunciati Eivind Aarset col suo quartetto e il cast del progetto “Good Old Boys Grand Orchestra”, vale a dire il Colle der Fomento, il quartetto La Batteria, Kaos e Dj Craim.

Il resto del cartellone di Time in jazz 2023, che oltre Berchidda toccherà Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Cheremule, Consorzio Puntaldia, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Mores, Oschiri, Porto Rotondo, San Teodoro, Tempio Pausania e Tula, verrà presentato ufficialmente in tutta la sua completezza il prossimo 21 aprile a Berchidda.

