Due serate indimenticabili. Per chi ama la musica, ma non solo. Perché “La Notte del Gospel” al Teatro Massimo di Cagliari, organizzata da Expo Teatro e Associazione culturale Il Jazzino, con il Benedict Gospel Choir, ha messo d’accordo tutti, fra condivisione, spettacolo ed emozioni. Il coro americano, per la prima volta in Sardegna e vincitore di cinque edizioni del concorso “Black Music Caucus Gospel Choir” di New York, è probabilmente il numero uno tra i cori gospel di tutto il mondo.

A Cagliari lo show è stato coinvolgente e anche il pubblico è stato protagonista, quando lo straordinario Jayson Clayborn, vocalist e direttore del coro, è sceso in platea per far eseguire, a chi ha voluto esibirsi, un frammento del brano di Michael Jackson “Heal the world”. Il Benedict Gospel Choir, che ha regalato anche pezzi di Marvin Gaye, Aretha Franklin e altre hit intramontabili, è composto da talentuosi vocalist e nei prossimi giorni parteciperà all’edizione numero 32 del Concerto di Natale 2024 in Vaticano, ma non solo, perché il Bgc saluterà la prima notte del 2025 all’Umbria Jazz Festival.

Fra gospel tradizionale, molto partecipato dai cantanti, jazz, blues e coreografie coinvolgenti, lo show è stato decisamente all’altezza delle attese. Il coro è diretto da Jason Clayborn, ministro di culto, direttore e vocalist e cantautore, due nomination ai Grammy, ma formidabili anche gli altri “solista”, come li ha chiamati Clayborn: Tasha Page, Mich E. Clarke e Daria Raymore, tutti e tre delle autentiche superstar del gospel internazionale.

