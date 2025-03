Striscia la notizia torna all’attacco di Affari tuoi, il programma preserale (stessa fascia oraria di Striscia) condotto da quest’anno da Stefano De Martino.

Il tg satirico in un servizio dell’inviata Rajae Bezzaz svela l’esistenza di un budget fisso serale, lo stesso di cui nel podcast Tintoria aveva parlato lo scorso 24 settembre Max Giusti, conduttore del programma di Rai1 dal 2008 al 2013. Secondo Giusti si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a 33mila euro a puntata.

Una teoria smentita dal Dottore, l’autore del programma Pasquale Romano, che in un’intervista alla Verità aveva detto: «Le variabili sono infinite e ha quindi un’aleatorietà che nessun gioco ha».

Striscia però ha approfondito e scoperto, calcoli alla mano, che il budget fisso in effetti c’è. E non solo negli anni di Max Giusti, ma anche di Flavio Insinna quando la vincita media era di circa 36mila euro a puntata per quattro edizioni consecutive tra il 2013 e il 2017. «Altro che gioco aleatorio, dove la fortuna la fa da padrona — è l’accusa di Striscia —. Affari Tuoi elargisce ogni sera la vincita che gli consente di rispettare il budget e, per raggiungere tale scopo, le dinamiche “aleatorie” sono per questo pilotate». Anche con De Martino, dice Striscia, il gioco non supera i 30mila euro medi di vincite.

Già a novembre Antonio Ricci, coinvolgendo un esperto di statistica, Vincenzo Mauro, professore dell’Università di Macerata, aveva insinuato il dubbio di vincite “sospette”. «Fa parte della natura di Striscia. Sollevare dubbi è legittimo – aveva risposto De Martino -. Il vero punto è dimostrare le cose e non credo che a loro manchino gli strumenti, se davvero ci fossero gli estremi. La competizione con il programma risale al 2003».

