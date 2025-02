Dopo un’attesa divenuta a tratti insostenibile, finalmente siamo vicini all’uscita di “Stranger Things 5”. In arrivo quest’anno, la quinta stagione del fenomeno televisivo creato dai Fratelli Duffer - che ha saputo porsi in cima all’offerta del catalogo Netflix rivaleggiando con titoli del calibro di “Squid Game” e “La Casa di Carta” - condurrà alle fasi conclusive di un percorso cominciato nel 2016; per innalzare a un nuovo livello le atmosfere in salsa horror anni 80 con dose massiccia di citazioni del cinema e della cultura pop.

Oltre allo zoccolo duro di fan, anche il cast di giovani stelle comincia ad avvertire i primi segni di nostalgia per la fine dello show: durante l’evento Next on Netflix svoltosi lo scorso mese, i Duffer hanno ammesso che in più di un’occasione le star e tutto lo staff si son lasciati trascinare dalla commozione.

Manifestando innanzitutto l‘impegno speso nel realizzare le nuove puntate, Ross Duffer ha affermato: “Abbiamo trascorso un anno intero girando questa stagione. Alla fine abbiamo catturato oltre 650 ore di riprese. Non serve nemmeno dire che questa sarà la nostra stagione più grande e ambiziosa: è come otto film blockbuster. Ed è piuttosto folle”. E accennando alle lacrime versate sul set e a cosa abbia significato “Stranger Things” in tutti questi anni, suo fratello Matt ha aggiunto: “Al tempo stesso pensiamo che sia la nostra storia maggiormente personale. Girarla è stato super intenso ed emozionante, per noi e per i nostri attori. Abbiamo realizzato questo show insieme per quasi 10 anni. Ci sono stati molti pianti. Si è pianto così tanto. Lo show significa così tanto per tutti noi e tutti hanno messo a disposizione il proprio cuore e la propria anima. E speriamo, e crediamo, che la passione si noterà sullo schermo”.

Per ciò che riguarda lo stato dei lavori, il geniale duo ha voluto concedere qualche dettaglio esclusivo in un’intervista rilasciata all’evento SCAD TVfest. Con le riprese terminate giusto poche settimane fa, sono attese al momento le fasi di post-produzione; e stando alle ultime previsioni, i tempi di sviluppo potrebbero esser più brevi di quanto inizialmente programmato.

Su questo punto, Ross ha dichiarato: “Siamo concentrati sulle sequenze che richiedono gli effetti speciali attualmente, e abbiamo iniziato il lavoro a gennaio. Sta andando bene. Siamo in realtà in anticipo rispetto al previsto, situazione che per noi è rara”. E confermando l’intenzione di far uscire gli episodi entro il 2025, Matt ha detto: “Vedremo. Direi che arriverà durante l'anno. Stiamo decisamente rispettando le tempistiche”.

Tali sviluppi tranquillizzerebbero i fan preoccupati di veder slittare la data d’uscita al 2026, dubbiosi che la cura riposta nel realizzare le otto puntate consenta al team di rispettare la tabella di marcia. Dopotutto, sulla volontà di mantenere alti i livelli qualitativi per garantire allo show una chiusura degna di questo nome, Matt s’era già espresso dicendo: “Per noi è davvero importante che ogni cosa che ha il nome Stranger Things sia della migliore qualità e non ripetitiva, che abbia un motivo per esistere e sia in grado di crearsi il proprio percorso. E inoltre deve, in pratica, essere semplicemente... Fantastica. O dobbiamo pensare che lo sia. E ci sono molte cose che crediamo lo siano in fase di sviluppo”.

Proprio sulla possibilità di garantire al prodotto televisivo lo stesso impatto di un film per il cinema, Matt ha sostenuto in passato: “Ciò che amo della televisione, anche se eravamo appassionati di cinema crescendo, è che possiamo fare questi enormi effetti speciali cinematografici e al tempo stesso avere anche molto tempo da trascorrere con i personaggi... L'obiettivo è di essere così coinvolti nella storia ed è quello che la televisione fa realmente bene”.

E ancora su dover affrontare il distacco che seguirà la fine dello show, Ross ha commentato per Variety: “Si è trattato di un intero anno dedicato alle riprese e sei coinvolto momento dopo momento. Ma quell'ultima settimana e, in particolare l'ultimo giorno, ti fa iniziare a riflettere su tutto e sul percorso che abbiamo intrapreso tutti. Ci ha colpiti piuttosto duramente. Ora stiamo lavorando al montaggio, e ci colpirà di nuovo, penso, quando verrà finalmente distribuita la serie”.

