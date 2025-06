Cosa ci aspetta oggi, 20 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non c’è dubbio: vi siete fissati e ora sprecate le energie in una causa impossibile. Ma chi lo può dire...

Toro: Non avete molta fantasia e questo vi fa rimanere male. Tranquilli, tutto si può allenare!

Gemelli: Come se non bastasse, oggi dovrete fare i conti con un nuovo problema. Vi sorprenderete di voi stessi.

Cancro: Quando qualcosa da dire non è veramente importante, evitate di dare aria alla bocca: vi sentirete meglio.

Leone_Vorreste stringere qualche risultato in più dopo tanto impegno. In realtà i frutti ci sono, solo che non li vedete.

Vergine: Non siete obbligati a condividere ciò che non vi va, ma un piccolo sforzo potrebbe aiutare anche voi.

Bilancia: Testardi sì, ciechi no: guardate in faccia la realtà e capite che cosa vale veramente la pena. Avanti!

Scorpione: “Tempus fugit”, diceva un adagio. Mentre ve ne state seduti a poltrire sul divano, vi soffiano la poltrona...

Sagittario: Fare carriera e vivere la famiglia è un’impresa titanica, ma le energie non vi mancano. Continuate così!

Capricorno: Siete cresciuti con l’idea di essere dei piccoli disastri, ma la verità è un’altra. È tempo di riscattarvi!

Acquario: Oggi la nostalgia vi prende, anima e corpo: non avete proprio le forze di pensare al futuro. Va bene così.

Pesci: Aneddoti inaspettati si affacceranno nella vostra giornata, costringendovi a rivedere le vostre ipotesi.

© Riproduzione riservata