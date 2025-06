Due decenni di musica con artisti di fama nazionale e internazionale, centinaia di concerti nei luoghi più suggestivi della città Porto Torres per la prestigiosa manifestazione “Musica & Natura”, la rassegna di musica jazz, classica e leggera a cura della Associazione Musicando Insieme che si prepara a festeggiare il ventennale dell’attività concertistica con la guest star Fabio Concato, il cantautore milanese autore di tanti successi, canzoni che hanno conquistato il grande pubblico italiano.

L’artista, mercoledì 30 luglio alle ore 21.30, salirà sul palco allestito nell’area archeologica di Turris Libisonis, in via Ponte Romano 99, tra le affascinanti rovine romane del Palazzo Re Barbaro, per presentare lo spettacolo e tour teatrale 2025 “Altro di me”, accompagnato dai Musici, gruppo storico di musicisti composto da Ornella D’Urbano-arrangiamenti, piano e tastiere, Gabriele Palazzi Rossi-batteria, Stefano Casali-basso e Larry Tomassini-chitarre.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Musicando Insieme con il sostegno e il patrocinio del Comune di Porto Torres, è stato presentato questa mattina, 18 giugno, nella sala del museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano dall’assessora Maria Bastiana Cocco, dal direttore artistico della manifestazione, Donatella Parodi e dal direttore del museo Antiquarium, Stefano Giuliani.

Il tour di Concato rappresenta un nuovo capitolo della lunga storia artistica del cantante, che prende ispirazione da “L’Altro di Me”, titolo del brano più introspettivo dell’album “Tutto qua”, ed esprime il desiderio di ritrovare, nel suo catalogo di 150 canzoni, brani non eseguiti da tempo, per proporli al pubblico lungo un percorso musicale emozionante. Un concerto dove trovano spazio i classici successi del cantautore, ma anche piccoli e grandi capolavori inediti, custoditi e presentati in occasione del suo lungo tour.

La tappa a Porto Torres rappresenta un momento di festa per l’associazione Musicando Insieme, pronta a spegnere le candeline per i suoi 20 anni di rassegne concertistiche e combinazioni culturali di Musica & Natura, una ventesima edizione che si preannuncia ricca di nuove atmosfere musicali, con un cartellone in cui si inseriscono concerti con varietà di generi per sostenere e valorizzare l’arte e la cultura, fra cui lo show musicale di Fabio Concato e i Musici. Per festeggiare l’evento l’Associazione Musicando Insieme, ha scelto di privilegiare ancora una volta la bellezza dei luoghi, siti culturali di grande valore archeologico e storico per una iniziativa che si svolge in collaborazione con il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano con direttore Stefano Giuliani. L’ingresso al concerto è libero con prenotazione posti dalle ore 12 del 20 luglio su: prenotazioni.mi@gmail.com.

«La programmazione dell’amministrazione comunale ci consente di portare in città artisti di qualità e, in questa occasione, non poteva essere scelta un location migliore come l’area archeologica che, grazie all’ospitalità dell’Antiquarium Turritano ci consente di promuovere spettacoli unici in un sito che da diversi anni non ospitava cantanti di livello nazionale», il commento dell’assessora Maria Bastiana Cocco.

«Sono particolarmente felice di questa scelta di ospitare un concerto nell’area archeologica, che definiamo ormai il “salotto buono” della città, una delle tante iniziative di prestigio non strettamente legate all’archeologia, come da tempo abbiamo deciso di fare in accordo con il Comune turritano», dice il direttore del Museo Antiquarium Turritano, Stefano Giuliani.

«Il ventennale della rassegna Musica & Natura, rappresenta per noi un momento di particolare emozione e riflessione per il lavoro fatto in tutti questi anni, - sostiene Donatella Parodi direttrice artistica - tanto che non potevamo scegliere location migliore per festeggiare questo importante appuntamento nel meraviglioso sito archeologico che racconta la storia antica della nostra città, così come vorremmo raccontare la nostra attività musicale svolta in venti anni di impegno per dare un contributo culturale alla nostra comunità».

© Riproduzione riservata