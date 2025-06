Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: L’estate sta cominciando e avete paura di non viverla a pieno come vorreste. Fuga romantica al mare?

Toro: Lasciate correre: solo abbandonando i pensieri negativi avrete l’idea geniale di cui siete alla ricerca...

Gemelli: Avete stilato la lista dei desideri ma ancora vi sentite un tantino vuoti. Forse vi manca la cosa più importante.

Cancro: Le persone rimangono stupite della vostra capacità di mettervi in gioco, ma non sanno che sfida è per voi...

Leone: Non sempre seguire fedelmente i buoni propositi è saggio: potreste averli presi in momenti sbagliati.

Vergine: Abbandonare il pelo ma non il vizio... vi suona? Forse è il caso che diate un taglio a relazioni poco sane.

Bilancia: Chiudere gli occhi su qualcosa che non va a volte potrebbe aiutarvi a superarlo meglio: fate due calcoli...

Scorpione: L’aria estiva vi fa respirare anche nello spirito, e così oggi sorridete senza ragioni. Eccovi, finalmente!

Sagittario: Vecchie abitudini potrebbero tornare a farvi visita. Tenete quelle sane e coltivatele: vi appartengono.

Capricorno: Il cuore vi rimprovera qualcosa, ma non sapete proprio individuare cos’è. Parlatene con la dolce metà.

Acquario: Siete pieni di dubbi sul da farsi, ma arrovellarvi nei pensieri non sarà d’aiuto. Fate un passo in più nella realtà.

Pesci: Ridere è quel che vi ci vuole: non siete animali da ironia perenne, ma persino voi oggi otterrete dei risultati.

