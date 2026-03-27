E' dedicato alle celebrazioni pasquali il prossimo appuntamento con i Concerti di primavera dell’Associazione Ellipsis. Lunedì Santo alle 20.30 la chiesa di San Giacomo a Sassari ospita l’Ensemble DameInCanto, formato dai soprani Melita Lamicela e Chiara Vyssia Ursino e dal mezzosoprano Antonella Arena. Il trio vocale sarà accompagnato dall’Orchestra d’archi Ellipsis diretta da Giovanni Ferrauto.

Il concerto prevede l’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, Sancta Mater dallo Stabat Mater di Emanuele D’Astorga, De la cruel morte del Cristo dal Laudario di Cortona, Maria Matrem e Los set goys dal Llibre Vermell e il Panis Angelicus di César Franck.

L’Ensemble DameInCanto è una formazione femminile composta da musiciste già affermate nel panorama musicale italiano e internazionale che hanno al loro attivo un’importante carriera artistica e didattica. Il gruppo ha debuttato nel 2006 al Festival Internazionale del Val di Noto “Magie Barocche”. Si sono esibite poi per importanti enti e associazioni in Italia, Messico, Spagna, Albania, Germania e Francia.

Il direttore Giovanni Ferrauto ha una formazione accademica completa (pianoforte, composizione, musica corale e direzione) e un’intensa attività artistica. Accanto alla composizione svolge anche attività direttoriale: è fondatore e direttore artistico della Camerata Polifonica Siciliana, con cui ha realizzato numerose prime esecuzioni. Dirige regolarmente in Italia e all’estero ed è docente di Composizione al Conservatorio Bellini di Catania.

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