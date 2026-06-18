Sabato sera in occasione del concerto di Marco Carta organizzato per la Festa di Santa Vittoria a Sinnai, sarà vietata (con relativa ordinanza), la vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Lo spettacolo si terrà nella Piazza Santa Vittoria. L'ordinanza è stata emessa per motivi di sicurezza nel contesto della serata che si prevede particolarmente affollata ma anche per evitare l'abbandono delle bottiglie e delle lattine, con possibile pericolo per i passanti.

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