Buona la prima ieri, Notre Dame de Paris in scena all'Arena teatrale molo Brin di Olbia è stata da standing ovation. Quindicesima città del tour che consacra i 25 anni dal debutto dell'opera pop più famosa al mondo, Olbia ieri sera ha ospitato la prima delle quattro repliche che vanno in scena fino a sabato.

Scritto da Luc Plamondon e Riccardo Cocciante, libretto italiano curato da Pasquale Panella, il capolavoro tratto liberamente dal romanzo di Victor Hugo che esalta il tormento d'amore all'ombra della cattedrale gotica francese ha incantato di oltre tremila spettatori.

Sul palco vista mare, due ore di magia, un'imponente scenografia e venticinque artisti, tra ballerini, acrobati e attori, con una parte del cast originale tra cui Giò Di Tonno nei panni di Quasimodo il quale, ieri a margine dello spettacolo, ha festeggiato il suo compleanno insieme al pubblico di Olbia che gli ha dedicato un partecipato coro di auguri.

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