Arriva a Cagliari il 28 luglio, direttamente dal Gran Teatro La Fenice di Venezia il Maestro Simone Simonelli, primo clarinetto di una delle più prestigiose orchestre sinfoniche a livello internazionale che da alcuni anni è protagonista del Concerto di Capodanno in diretta su Rai1: il virtuoso veneziano incontrerà giovani clarinettisti provenienti da tutta la Sardegna in una masterclass ospitata dall’Accademia Musicale “Fannie” di Cagliari, in collaborazione con l’Associazione “Matè & Solisti Lucani”.

L’associazione materana promuove attività artistiche e concerti di talenti del Sud Italia, affiancati da ospiti di rilevanza internazionale, quali il primo Violino del Teatro alla Scala di Milano Laura Marzadori, direttore artistico dei Solisti Lucani e quest’anno super ospite di Lazza al Festival di Sanremo nella serata delle cover assieme a Emma, il violoncellista Enrico Bronzi, il contrabbassista Franco Petracchi e tanti altri celebri personalità del panorama concertistico tricolore.

Una tre giorni di lezioni e full immersion didattica andata subito sold-out con richieste anche da oltre Tirreno.

Simone Simonelli vanta esperienze musicali nei più importanti Teatri italiani, sotto la direzione di direttori quali Claudio Abbado, Riccardo Muti, Robert Craft e Daniele Gatti, tra le bacchette più celebri.

Le lezioni saranno mirate all’interpretazione e alla tecnica clarinettista, coinvolgendo gli allievi in una performance musicale conclusiva che si terrà domenica 30 luglio alle 17 negli spazi di Via Palomba a Cagliari presso l’Auditorium dell’Accademia “Fannie” diretta da Daniela Bianchi.

Nella stessa giornata finale un concerto di straordinario interesse musicale vedrà esibirsi i “Solisti Lucani”, quartetto formato da autentici campioni della scuola d’archi italiana e attivi nel panorama concertistico nazionale ed internazionale, sia in veste di solisti che come componenti delle più importanti compagini orchestrali quali quelle della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Regio di Torino e del Teatro Petruzzelli di Bari.

Una delle più rappresentative caratteristiche dell’ensemble è il legame affettivo che rende il gruppo coeso e affiatato.

Un afflato artistico che unisce anche i “Solisti Lucani” con i direttori artistici dell’evento: la pianista Cinzia Casu e il clarinettista Marco Demurtas, due musicisti di spicco e grande sensibilità del panorama musicale isolano, che hanno dato vita ad un connubio di eccezionale valore artistico-culturale tra Basilicata, Sardegna e Veneto.

Il concerto del 30 luglio si svolgerà, a partire dalle ore 19 con ingresso libero e gratuito, nel suggestivo scenario del cortile del Palazzo Falqui sede dell’Istituto dei Ciechi della Sardegna presieduto dal commissario Maurizio Porcelli.

Si esibiranno, nella prima parte, i “Solisti Lucani”, con Silvia Grasso e Sara Signa al violino, Anna Maria Losignore alla Viola e Veronica Fabbri al violoncello.

A seguire Simone Simonelli si unirà al quartetto per eseguire il quintetto per clarinetto e archi KV581 di Mozart e per chiudere, in duo con Marco Demurtas al corno di bassetto, il Concertpiece n. 2 op.114 di Mendelssohn nella riduzione cameristica dello stesso Demurtas.

L.P.

© Riproduzione riservata