Una grande delusione per i tanti che domani sera avrebbero affollato a Cagliari il Teatro Massimo.

Questa sera (quanto tutto ormai era pronto) la grande artista Simona Molinari ha dovuto dare forfait per questioni di salute. «La mia voce, che di solito mi accompagna fedele, questa volta ha deciso di prendersi una pausa. Un’infiammazione mi ha portato all’afonia e non potrò cantare per voi», dichiara Molinari: «Mi dispiace tanto, ma è solo un arrivederci: tornerò presto sul palco con ancora più gratitudine e desiderio di condividere la musica insieme. Chiedo scusa a chi ha fatto i salti mortali per esserci. Questo spettacolo è complesso e vorrei farvelo ascoltare quando tornerò in forma».

Attenzione: i biglietti già acquistati restano validi per la data che sarà presto riprogrammata.

Dunque non un addio ma un arrivederci, sarà cura degli organizzatori (Forma e Poesia nel Jazz) comunicare la nuova data. Rinviato anche il set previsto domani sera in apertura della cantautrice Vanessa Bissiri.

