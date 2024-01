Torna a Cagliari lo spettacolo della celebre compagnia di danza Shen Yun Performing Arts. Dal 3 al 5 gennaio - con tre serate sold-out al Teatro Lirico di via Sant’Alenixedda – la città potrà ammirare lo show che ogni anno conta circa 150 tappe in tutto il mondo, da Tokyo a Parigi, da New York a Sydney. Stasera il grande esordio, davanti a un pubblico carico di emozione e aspettative.

In Shen Yun, ogni spettacolo è diviso in circa 20 atti: alcuni toccano anche il tema della Cina di oggi, che pare aver dimenticato (del tutto o in parte) la propria ricchezza spirituale, costruita in 5000 anni di storia. All’alzarsi del sipario, la musica e le coreografie dei ballerini inebriano i presenti con un’esibizione che celebra il ricco patrimonio culturale cinese. E lo show procede rapido, spaziando da una regione o da una dinastia all’altra. Gli artisti, incorniciati da abiti mozzafiato e scenografie oniriche, accompagnano i presenti in un tempo in cui le divinità camminavano ancora sulla terra, lasciando alle loro spalle gli insegnamenti che hanno ispirato intere generazioni.

Gli spettatori si lasciano così ammaliare dalla bellezza delle dame di corte Tang, si emozionano davanti all'eroismo sul campo di battaglia di valorosi generali, ambientate in regni magici e distanti dal quotidiano.

