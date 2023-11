«Agli inizi della mia carriera ho subito molestie sessuali da un ex manager della Sony Pictures».

È la rivelazione-choc di Sharon Stone, nel corso di un’intervista rilasciata a Kelly Ripa nel podcast “Let's talk off camera”.

L’episodio risale alla fine degli anni Ottanta. L’attrice ha raccontato di aver incontrato il manager nel suo ufficio. Qui l’uomo l’avrebbe fatta accomodare sul divano, iniziando a farle dei complimenti. Quindi, ha proseguito, la Stone, si sarebbe piano piano avvicinato e avrebbe tirato fuori i genitali dai pantaloni.

«Ero molto giovane - ha spiegato la star di “Basic instinct” e “Casinò” - come di solito faccio quando sono nervosa, mi misi a ridere. Allo stesso tempo però anche a piangere e non riuscivo a smettere perché ero in un momento isterico. Lui – ha aggiunto l’attrice - non sapeva cosa fare e alla fine si richiuse i pantaloni e uscì da una porta dietro la sua scrivania».

La Stone non ha fatto il nome del top manager che l’avrebbe molestata, ma sui media Usa sono iniziate a circolare ipotesi e retroscena.

Nel gennaio del 2018, in pieno #MeToo, alla star fu chiesto se fosse stata vittima di molestie o aggressioni sessuali.

«Sono nel settore da 40 anni - commentò la Stone - riesci ad immaginare com'era? Ne ho viste di tutte i colori».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata