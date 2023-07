A Seui, arrivano le notti di "La Scoteca". Oggi al campetto comunale di Seui, a partire dalle 20, la Barbagia balla alla console di dj Matrix e Pippo Palmieri. L’organizzazione è quella di cinque giovani lavoratori, età media trent'anni, che puntano ad accendere la movida barbaricina. Gabriele Aresu, Marco Meloni, Mattia Lobina, Michele Aresu e Alessio Dessì hanno costituito l'associazione culturale , senza scopo di lucro, "La Scoteca" autofinanziata e sostenuta da alcuni sponsor particolarmente generosi.

Marco Meloni racconta come i cinque amici hanno deciso di mettersi in gioco: «Una reazione al grande trauma della pandemia. Nel post-covid, una sera ci siamo ritrovati tutti assieme a confrontarci sul fatto che nei nostri paesi gli eventi rivolti soprattutto ai giovani siano abbastanza rari, ma visto che lamentarsi non serve a nulla, abbiamo pensato di provare a cambiare la nostra prospettiva, un anno fa abbiamo organizzato un evento, è stato un successo, da allora abbiamo deciso di andare avanti».

Gabriele Aresu, presidente dell'associazione, puntualizza gli obiettivi:"Creare eventi e concerti di un certo livello che nei fine settimana riportino i ragazzi e le ragazze che stanno a Cagliari in paese, permettendo agli altri che invece vivono a Seui di non essere costretti a spostarsi per andare a ballare. Ma vogliamo impegnarci, lavorando con le altre associazioni del territorio, per intrattenere tutti i giovani dei paesi del circondario, tra i più isolati della Sardegna, spostarsi qui ha dei costi non soltanto economici anche in termini di tempo, crediamo abbia più senso portare finalmente il divertimento a casa nostra".

© Riproduzione riservata