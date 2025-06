“Deviazioni” - nome che discende dall’omonima Associazione organizzatrice - vuole scommettere sulla ricerca musicale e sui progetti inediti. Cinque le proposte, a partire dal 19 giugno, in viale Italia a Sassari, via che sino agli anni '90 era la direttrice del commercio cittadino, prima dell'infelice scelta del senso unico in uscita e del "dirottamento" del commercio a Predda Niedda con la grande distribuzione.

A tenere a battesimo il festval sarà il “Travessu” tour dell'organettista Pierpaolo Vacca e Dj Cris (feat. Gavino Riva, bassista e polistrumentista). il 26 giugno toccherà agli inglesi Looking glass Alice, il 9 luglio ai canadesi Distraction4ever, il 17 luglio all’algherese Gionta e il 24 luglio alle Lilies on Mars.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con Desole Abbigliamento - negozio storico della città a rafforzare l’idea che porta “Deviazioni” a sbocciare proprio in viale Italia - e la partecipazione del collettivo artistico Sabotage art che per l’occasione realizzerà incursioni visive ad hoc.

“Deviazioni” vuole quindi andare controtendenza, dare spazio alla musica inedita e arrivare a un pubblico sempre più vasto: questo l’intento di Andrea Mura (musicista e gestore dell’Abetone music bar), Giuseppe Cappio (musicista e direttore artistico dell’Abetone e di importanti festival isolani) Gippo Pocobelli (anche lui musicista e gestore dell’Abetone music bar) e Francesco Melis, attivo con un’agenzia romana di Booking e “gancio” per gli artisti internazionali.

