Torna domani lo “Shark metal fest”, il grande concerto organizzato in memoria di Massimiliano Schirru è pronto ad avvicinare gli amanti della musica metal per una serata ricca di divertimento. Nella splendida cornice di Villa Siotto si esibiranno i gruppi Cripple Bastards. Dexal, Wormstenemy, Ticinum, Vultur, For Different Ways, Reatzione, per un concerto gratuito che si preannuncia anche quest’anno molto partecipato. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Shark Max, ideata dai familiari di Massimiliano, e dagli amici prevede una serie di appuntamenti che, dal primo pomeriggio, faranno da cornice al mega concerto.

A partire dalle 15, a prendersi la scena sarà il pub ludico Dual Dimension, che animerà il pomeriggio con tante tipologie di giochi da tavolo, dimostrazioni di giochi di carte collezionabili e partite di dungenons & dragons. Allo Shark metal fest sarà presente anche lo street artist Alessandro Macciocco, porterà in piazza la sua arte per dare una nota di colore alla serata.

Deborah Gambino, madre di Massimiliano e presidente dell’associazione nata in suo onore, ricorda l’obiettivo della manifestazione: «Da quando Massimiliano non è più con noi, lo ricordiamo organizzando uno spazio interamente dedicato al genere musicale che più di tutti amava, e agli appuntamenti legati allo sport. Sarà un piacere, anche quest’anno, ricordarlo con una serata di musica e divertimento: per permettere a tutti di partecipare il concerto sarà gratuito, e birra e panini verranno venduti a prezzi più che popolari».

© Riproduzione riservata