Una formazione chiave del metal estremo sardo con un nuovo album, e due band altrettanto brutali a supportarla: è in arrivo questo sabato al Cueva Rock di Quartucciu il concerto per l'uscita di "The Monarch", terzo disco degli Shardana ancora fedele al death metal dalle tinte black. Dalle 22 avrà inizio la serata, con il gruppo che sarà preceduto dagli oristanesi The Wrestlers e i cagliaritani Warpit, in un release party che non lascerà esclusa alcuna sfumatura di metal.

Gli Shardana nascono nel 2008 a Cagliari, con l'idea di un suono epico e battagliero, unendo sonorità thrash metal a fascinazioni folk, black e viking, in una narrazione paganeggiante e arcaica dell'identità isolana, che anche in seguito caratterizzerà il gruppo. Per questo, oltre che in inglese, la band conta anche numerose canzoni in campidanese, presente già dal primissimo extended-play omonimo (2010) e ancor più valorizzato nell'esordio in studio "No cadena, no presoni, no spada, no lei", di quattro anni dopo. Attivissimi anche sul territorio con l'organizzazione di concerti e la partecipazione a diversi festival del genere, nel 2020 arrivano al secondo lavoro "Milli Annos", dove si spogliano delle ultime influenze thrash e power metal per dare completo spazio a black metal e derivati, pubblicandolo per la tedesca Rafchild Records. Tra il 2023 e l'anno scorso si dedicano a "The Monarch", consolidando lo stile ibridato di death metal e influenze epic e black e dandolo infine alle stampe per l'etichetta Rude Awakening, con cui escono il 5 settembre scorso.

A condividere il palco con il gruppo ci saranno innanzitutto The Wrestlers, giovane band di Oristano fondata nel 2018 e focalizzata sul crossover di thrash e heavy metal, di cui è intriso l'omonimo debutto pubblicato a marzo di quest'anno. Seguiranno poi i Warpit, formati nel 2023 da veterani del metal sardo a Cagliari in un connubio sonoro tra heavy e groove, che hanno anticipato il loro esordio attualmente in lavorazione con il singolo di recente uscita "Stone and Dust".

