Ancora un evento pop di richiamo nell’estate di Golfo Aranci che, tra gli altri, ha accolto con successo il sound melodico di Gigi D’Alessio e lo scoppiettante spettacolo di Max Giusti.

Domani sera il palco di Piazza Cossiga, con inizio alle 22 e con ingresso gratuito, si prepara ad accogliere due grandi nomi della musica italiana, Francesco Renga e Nek, con il loro consolidato show musicale che li vede unire due carriere di prestigio nel panorama non solo italiano e tanti singoli di successo.

“RengaNek, Live 2024” , il tour estivo dei due cantanti, approda a Golfo Aranci prima di ritornare nei teatri con una scaletta che ripercorre le loro fortunate storie artistiche che da diverso tempo si sono intrecciate dando vita anche ad un album e a una partecipazione al Festival di Sanremo.

Dai brani di Renga “Raccontami”, “La tua bellezza”, “Angelo, “Meravigliosa (la Luna) a quelli di Nek come “Laura non c’è”, “Se io non avessi te”, “Almeno stavolta”, “Lascia che io sia” fino ai pezzi più recenti, è lunga la scia di hit che i due artisti hanno inanellato in oltre 30 anni di carriera, Nek, e ben 40, Renga. L’appuntamento, inserito nel ricco calendario “Golfo Aranci Mon Amour”, è organizzato dalla R&G Music e finanziato dal Comune di Golfo Aranci.

