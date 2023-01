Una carriera e una fama infinite, successi cinematografici e simbolo dell’Italia nel mondo.

Oggi, Gina Lollobrigida ci ha lasciati a 95 anni. Pochissime le uscite in pubblico negli ultimi tempi, ma nel 2018 trascorse alcuni giorni in Costa Smeralda nel periodo di ferragosto per partecipare agli eventi organizzati dal Consorzio e all’hotel Cala di Volpe insieme ai suoi amici.

Tra questi Tiziana Rocca, la nota organizzatrice di eventi. Durante il suo soggiorno in Sardegna, la diva ha assistito al concerto di Annalisa in piazzetta a Porto Cervo, dichiarando di essere felice dei momenti trascorsi nell'Isola, «una terra meravigliosa» ha affermato al microfono davanti al pubblico.

Il giorno dopo, il 13 agosto, prese parte alla serata di gala organizzata annualmente all’hotel Cala di Volpe come ospite d'onore. Il suo ingresso alla festa, con un look impeccabile e raffinato, non passò inosservato. Dopo il banchetto a bordo piscina, quella sera di fronte a lei si esibì il gruppo One Republic.

© Riproduzione riservata