L'atmosfera raccolta dell'abbazia di San Pietro di Sorres e le musiche di Morricone, Palestrina, Verdi, Mozart, Zimmer, Schubert, Vivaldi, Cossu, Hirano e Debney. Riparte il Festival delle Bellezze con un'anteprima suggestiva: il Sacro Concerto dell'Insieme Vocale Nova Euphonia. L'appuntamento è per sabato alle 18.30. Ingresso libero.

I solisti e coristi saranno diretti, come sempre, dal maestro Vincenzo Cossu e accompagnati dagli strumentisti Carlo Morittu e Gabriel Pavaloaia (pianoforte e tastiere), Valeria Secchi (chitarra acustica), Aurora Cossu (percussioni), Letizia Nicolè (flauto traverso), Andrea Careddu (tromba) e Andrea Deriu (trombone). Interverrà un’ospite speciale, il soprano Claudia Spiga, che canterà la parte solista nell'Ave Maria di Schubert.

Il Festival delle Bellezze è arrivato all'edizione numero 9. Ideato dal maestro Vincenzo Cossu ritorna anche quest’anno con l’ormai rodato cartellone itinerante di concerti e appuntamenti musicali, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze archeologiche, paesaggistiche e monumentali del nord Sardegna portando direttamente nei luoghi la grande musica.

In particolare, l’evento di sabato prossimo si inserisce tra le celebrazioni per il 70° anniversario della (ri)fondazione del monastero, affidato nel 1955 ai monaci benedettini di Parma dopo un lungo periodo di declino durato oltre quattro secoli. Grazie al loro intervento, la chiesa è stata restaurata ed è stato recuperato l’intero complesso. Nell’ambito delle celebrazioni sono state così promosse alcune giornate dedicate alla riflessione sul valore spirituale, storico e culturale dell’abbazia, con momenti di incontro, approfondimento e iniziative aperte alla comunità.

La serata di sabato, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Borutta, dalla Regione Sardegna e dall’Arcidiocesi di Sassari, è organizzata dal monastero benedettino di San Pietro di Sorres in collaborazione con l’Insieme Vocale Nova Euphonia. Presenta Manuela Muzzu.

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