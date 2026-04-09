Prima anteprima a San Pietro di Sorres per il IX Festival delle BellezzeL'Insieme Vocale Nova Euphonia protagonista di un Sacro Concerto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'atmosfera raccolta dell'abbazia di San Pietro di Sorres e le musiche di Morricone, Palestrina, Verdi, Mozart, Zimmer, Schubert, Vivaldi, Cossu, Hirano e Debney. Riparte il Festival delle Bellezze con un'anteprima suggestiva: il Sacro Concerto dell'Insieme Vocale Nova Euphonia. L'appuntamento è per sabato alle 18.30. Ingresso libero.
I solisti e coristi saranno diretti, come sempre, dal maestro Vincenzo Cossu e accompagnati dagli strumentisti Carlo Morittu e Gabriel Pavaloaia (pianoforte e tastiere), Valeria Secchi (chitarra acustica), Aurora Cossu (percussioni), Letizia Nicolè (flauto traverso), Andrea Careddu (tromba) e Andrea Deriu (trombone). Interverrà un’ospite speciale, il soprano Claudia Spiga, che canterà la parte solista nell'Ave Maria di Schubert.
Il Festival delle Bellezze è arrivato all'edizione numero 9. Ideato dal maestro Vincenzo Cossu ritorna anche quest’anno con l’ormai rodato cartellone itinerante di concerti e appuntamenti musicali, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze archeologiche, paesaggistiche e monumentali del nord Sardegna portando direttamente nei luoghi la grande musica.
In particolare, l’evento di sabato prossimo si inserisce tra le celebrazioni per il 70° anniversario della (ri)fondazione del monastero, affidato nel 1955 ai monaci benedettini di Parma dopo un lungo periodo di declino durato oltre quattro secoli. Grazie al loro intervento, la chiesa è stata restaurata ed è stato recuperato l’intero complesso. Nell’ambito delle celebrazioni sono state così promosse alcune giornate dedicate alla riflessione sul valore spirituale, storico e culturale dell’abbazia, con momenti di incontro, approfondimento e iniziative aperte alla comunità.
La serata di sabato, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Borutta, dalla Regione Sardegna e dall’Arcidiocesi di Sassari, è organizzata dal monastero benedettino di San Pietro di Sorres in collaborazione con l’Insieme Vocale Nova Euphonia. Presenta Manuela Muzzu.