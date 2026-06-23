Porto Torres si prepara ad accogliere il cantautore romano Daniele Silvestri che venerdì 26 giugno aprirà ufficialmente la 28ª edizione di Abbabula Festival nella suggestiva cornice dell'Atrio Comita del complesso monumentale della Basilica di San Gavino. Per vivere al meglio questo appuntamento, invitiamo il pubblico a portare con sé teli, stuoie, cuscini o altri complementi che consentano di prendere posto comodamente sul prato antistante il palco. Chi preferirà assistere in piedi potrà sistemarsi qualche metro indietro rispetto all'area dedicata a chi sarà seduto. Per ragioni di sicurezza non sarà consentito introdurre sedie. Una scelta che si armonizza perfettamente con la natura stessa del progetto "Canzoni a sdraio", nato per invitare a rallentare, a riscoprire il piacere dell'ascolto e a ritrovare il valore più autentico della musica come momento di condivisione e connessione umana. Vivere il concerto seduti sul prato, immersi nell'atmosfera unica dell'Atrio Comita, contribuirà a rendere l'esperienza ancora più intensa creando un legame diretto con gli artisti sul palco. Daniele Silvestri sarà accompagnato dai musicisti Davide Savarese e Marco Santoro.Ad aprire la serata sarà il giovane cantautore sardo Federico Marras Perantoni. Abbabula Festival è organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili. L'appuntamento è patrocinato dal Comune di Porto Torres.

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