In fondo non deve meravigliare che l'ultimo progetto musicale si intitoli “Il Suono”. Il compositore Luigi Frassetto ha sempre avuto una predilezione particolare per il suono, sia quando faceva parte dei Rodeo Clown, punk band sassarese, sia quando più tardi si è dedicato soprattutto alle colonne sonore, sia come organizzatore di eventi e festival come “Il Club del Disco” e Billelera Festival.

Il musicista sassarese presenterà il suo nuovo progetto sabato alle 21 nello Spazio Piscina di Porto Ferro. Frutto di un impegno compositivo durato circa tre anni, “Il Suono” è l’atto d’amore definitivo di Frassetto per la musica, da sempre sua compagna di vita. Come un novello Enrico Ghezzi (voce fuori sincrono rispetto all'immagine) e con la tecnica del cut-up di Burroughs, Frassetto sminuzza e taglia il suono (lo scrittore lo faceva coi testi), componendo un percorso musicale caleidoscopico e, allo stesso tempo, levando un lamento per il ruolo sempre più marginale dell’ascolto come attività a sé stante, in un’epoca di iper-stimolazione visiva. Un lamento che è allo stesso tempo una riaffermazione del suono come veicolo speciale di introspezione ed esperienza.

Per il concerto di sabato Frassetto (chitarre, sintetizzatori e voce) sarà accompagnato da Paolo Succu alla batteria e percussioni e Alfredo Puglia ai campionatori e alla regia del suono.

