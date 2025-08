A Porto Cervo, un concerto tira l’altro. Così, dopo Irene Grandi ed Ermal Meta, tocca ai Collage, protagonisti mercoledì alle 22 nella piazzetta centrale.

Oltre a rientrare nel programma di eventi del Consorzio Costa Smeralda, il live smeraldino è una delle tappe del “Rinasco Live Tour”, attraverso il quale la band olbiese ripercorre una carriera iniziata in Sardegna a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, ed esplosa successivamente con fragore, a livello nazionale, con quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, e internazionale.

Programmato inizialmente per il 16 luglio, lo spettacolo è stato rinviato per cause di forza maggiore al 6 agosto, ma poco cambia: Tore Fazzi e compagni sono pronti a esibirsi con i loro brani più celebri, successi che hanno segnato la storia della musica italiana, come “Due ragazzi nel sole” e “Tu mi rubi l'anima”, valso quest’ultimo il secondo posto a Sanremo nel 1977, e nuovi testi, nella formazione con Fazzi, Uccio Soro, Fabio Nicosia e Francesco Astara.

