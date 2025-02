Due rassegne, un unico palcoscenico per emozioni senza tempo: domani e domenica il Piccolo Teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini ospiterà due spettacoli che intrecciano memoria, sogni e riflessione sociale.

Domani alle 20.30 sarà la volta di “Wet floor”, di Fabio Pisano, per la regia di Maria Assunta Calvisi, con Daniel Dwerryhouse e Federico Jaime Nonnis, produzione Effimero Meraviglioso. Lo spettacolo racconta di un giornalista rampante, Ben, che si ritrova ostaggio di Ruth, un signore delle pulizie in cerca di giustizia per una notizia falsa che gli ha distrutto la vita. In un crescendo di tensione, il dialogo tra i due esplora il potere dell’informazione nell’epoca dei social, mettendo a nudo verità personali e collettive. Il pubblico sarà testimone di una resa dei conti che si fa pubblica, sfidando il confine tra verità e manipolazione.

Domenica alle 18, spazio a “Cenerentola”, con Michela Cidu, Elisa Giglio, Annalisa Serri: regia di Federico Giaime Nonnis. Sul palco salirà una Cenerentola diversa dal solito, che non cerca il riscatto nel matrimonio, ma nella libertà di viaggiare e conoscere il mondo. Con l’aiuto di due topi amici e tra divertenti avventure, sfida il destino e sceglie di scrivere la propria storia. A seguire, “Se una notte di tempesta”, fiaba teatrale ispirata al viaggio e alla scoperta, con Francesco Civile.

Vista l’esiguità dei posti, per assistere agli spettacoli sarà necessario prenotare.

