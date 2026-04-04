Lunedì 6 aprile, in occasione della giornata del Lunedì dell’Angelo, verranno sistemati dei tavoli nel punto dove si terrà il concerto dei Tazenda, al Parco Sant’Antonio: momento di convivialità e condivisione aperto a tutta la comunità. Per gli anziani che non sono in grado o non avranno la possibilità di raggiungere il sito, saranno invece organizzate le navette da parte dell’Associazione Protezione Civile Segariu e la Onlus Il Fiume dei Sorrisi. Il gruppo Tazenda si esibirà in concerto dalle ore 17.30, ingresso gratuito.

Oggi, intanto, si terrà il Rito dell’Investitura dei fucilieri, che prevede la benedizione e la consegna ai partecipanti da parte del parroco, don Alessandro Manca, delle spille simboliche e i fazzoletti che gli stessi legheranno in segno di devozione al calcio del fucile. Le spille, e i fazzoletti la settimana successiva saranno restituite e custodite fino all’anno seguente, a simboleggiare la continuità del rito. Domani, giorno di Pasqua, durante il rito de S'Incontru, i fucilieri – che simboleggiano i soldati posti a guardia del sepolcro di Cristo – annunceranno alla comunità la gioia della Resurrezione.

Ma, mentre nei Vangeli i soldati cadono tramortiti dallo spavento, nel rito di Segariu la loro figura viene "redenta": così i colpi a salve non sono più un segno di difesa o di scarico di tensione e di paura, ma un vero e proprio saluto festoso, un giubilo fragoroso per il Cristo Salvatore che ha vinto sulla morte.

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