Presentata nella Sala Anfiteatro della Regione con la tradizionale passerella di star del cinema italiano e internazionale l’edizione 2026 del Filming Italy Sardegna Festival, un progetto che va avanti da quasi tre lustri grazie all’impegno della direttrice artistica Tiziana Rocca che, dopo il grande successo della tappa di Taormina, è arrivata in Sardegna dove già da alcuni giorni sono iniziate le proiezioni al Notorious Cinemas con tanti film in programma, prime visioni, anticipazioni e numerosi cast di attori a salutare il pubblico.

Oltre alla sezione per gli appassionati, con le sale cagliaritane della struttura di Piazza L’Unione Sarda prese d’assalto da tanti cinefili alla scoperta di serie e pellicole di straordinario interesse, il pubblico potrà applaudire tantissimi volti noti del piccolo e del grande schermo nel corso degli eventi finali del Festival in programma da stasera, giovedì 25 giugno, fino a domenica 28 al Forte Village, la struttura di Santa Margherita di Pula diretta da Lorenzo Giannuzzi.

La kermesse, sostenuta dal Ministero della Cultura, da Rai Cinema con l’Amministratore delegato Paolo Del Brocco, in prima fila sin dalla prima edizione, dalla Siae, dall’Imaie e dalla Regione Sardegna, attraverso i bandi dell’Assessorato del Turismo guidato da Franco Cuccureddu, che è intervenuto all’incontro odierno, conferma la propria vocazione internazionale grazie a un parterre di ospiti che unisce grandi nomi di Hollywood, protagonisti delle serie tv più amate e alcune delle personalità più rappresentative del panorama artistico italiano.

A guidare simbolicamente questa edizione saranno Micaela Ramazzotti, ambasciatrice, e Harvey Keitel, presidente onorario del festival.

L'attore statunitense, interprete di film entrati nella storia come Le iene e Pulp Fiction, rappresenta una delle presenze più prestigiose dell'intera manifestazione.

Al suo fianco, tra gli ospiti più attesi, ci sarà anche James Franco, attore, regista e sceneggiatore, che riceverà il Filming Italy Creativity Award e farà parte della giuria internazionale dedicata ai cortometraggi.

Grande attenzione anche per le protagoniste femminili: arriveranno in Sardegna Katherine McNamara, volto delle serie Shadowhunters, e Arrow, Sofia Carson, attrice e cantante amata dalle nuove generazioni.

E ancora Erin Moriarty, celebre per il successo mondiale di The Boys, e Olga Kurylenko, nota al grande pubblico per il ruolo di Bond Girl in Quantum of Solace.

A loro si aggiungeranno la pluripremiata attrice francese Elsa Zylberstein, presidente della giuria del concorso per cortometraggi, la francese Marina Foïs e la britannica Kate Beckinsale, protagonista della saga Underworld.

Tra gli ospiti internazionali figurano inoltre Jeremy Piven, lo storico Ridge di Beautiful Ronn Moss, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alanah Bloor, Christian Madsen, Oliver Trevena, Samuel Arnold, diventato popolare grazie alla serie Emily in Paris, il regista e sceneggiatore Sam Levinson, creatore del fenomeno televisivo Euphoria, e il britannico Tim Roth, interprete di alcuni dei titoli più iconici del cinema contemporaneo. Non meno importante la presenza italiana.

Franco Nero riceverà il Filming Italy Achievement Award, mentre Chiara Francini sarà insignita del Creativity Award.

Attesissime anche Sveva Alviti, che presenterà il film Other Side of Fame e riceverà il Women Power Award, e Ilenia Pastorelli una delle giovani attrici più amate dello star system italico, capace in poco più di 10 anni di vincere premi prestigiosissimi come il David di Donatello quale migliore attrice protagonista per “Lo chiamavano Jeeg Robot”, il premio Virna Lisi della Fondazione Cinema per Roma, il Premio Kineo ancora come migliore attrice protagonista per “Benedetta follia” alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ed il Premio Bacco alla Berlinale.

Tra gli altri protagonisti il pluripremiato Roberto Andò, le iconiche e tassello importante della storia del cinema made in Italy Agostina Belli e Barbara De Rossi, legatissima alla Sardegna e splendida interprete di Grazia Deledda nel nuovissimo lungometraggio di Antonio Roich, e molti celebri protagonisti che riceveranno i riconoscimenti del Festival tra cui Antonio Catania, Matteo Paolillo, Peppe Iodice, Gabriele Cirilli, Tea Falco, Roberto Lipari, Cristina Chiabotto, Giorgia Palmas, Natasha Stefanenko, Rosa Diletta Rossi, Cristina Marino, Letizia Toni, Mattia Cirilli ed Elisabetta Pellini.

Sarà insignito di uno dei riconoscimenti del Festival anche l’attore sardo Giuseppe Ignazio Loi, scoperto dal geniale regista Roberto Milani che lo ha voluto come protagonista ne “La vita va così”, la storia del pastore Ovidio Marras che, in vita, si oppose alla speculazione delle multinazionali del cemento; un lavoro che ha visto debuttare una vera e propria rivelazione che dalla vita reale delle campagne di Terralba è stato catapultato, con grande sorpresa di tutti, per la sua eccezionale capacità di rappresentare un personaggio molto impegnativo, sul set di uno dei film più importanti della scorsa stagione cinematografica, al fianco di giganti della recitazione come Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, solo per citarne due del ricchissimo cast di interpreti d’eccezione.

Il festival conferma inoltre la propria attenzione verso i giovani e il dialogo tra generazioni.

Molti degli ospiti prenderanno parte a masterclass e incontri con gli studenti dell'Academy Cinema, diretta dal professore dell’Ateneo cagliaritano Massimo Arcangeli, da sempre cuore pulsante della manifestazione.

Un'occasione unica per confrontarsi direttamente con professionisti affermati del settore e conoscere da vicino il mondo dell'audiovisivo.

Anche la rassegna Musica e Cinema avrà un ruolo centrale con illustri personalità a partire da Romina Power, che riceverà il Filming Italy Achievement Music Award, insieme a Nina Zilli, Chiara Galiazzo, I Jalisse, Massimo Di Cataldo e la cagliaritana Veronica Perseo, ospite fissa del Festival e celebre al grande pubblico per aver vinto l’edizione 2019 di Tali & Quali, il format del sabato sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

A fare da cornice un programma ricchissimo che comprende 70 titoli tra film e serie tv, con anteprime tutte da scoprire come Toy Story 5 e Supergirl.

Un'edizione che punta ancora una volta sull'incontro tra cultura, spettacolo e formazione, consolidando il Filming Sardegna Festival come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'annata cinematografica italiana.

Tra le tante personalità presenti, Barbara De Rossi ha voluto salutare i lettori dell’Unione Sarda con un suo personale e caloroso messaggio video.

L.P.

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