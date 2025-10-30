Sette appuntamenti con la grande musica, sette incontri che, partendo dalle scene di film su musicisti importanti del panorama nazionale e internazionale, stimoleranno i presenti a ricordi, discussioni, confronti.

Dal 4 novembre al Politecnico Argonauti di Olbia va in scena “Musica Musica, note dentro il cinema”, a cura di Francesco Roccaforte, musicologo, disc jockey – è stato il dj ufficiale per gli U2 in Italia dell’Elevation Tour nel 2001 – e copywriter, esperto di comunicazione, autore e conduttore radiofonico.

Organizzata dall’associazione Argonauti con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, l’iniziativa va alla ricerca di appassionati ed esperti che vogliano cimentarsi in una breve introduzione agli autori che sono in programma (per informazioni scrivere a cinema.tavolara@gmail.com). Tra gli altri, hanno già dato la loro disponibilità Luigi Frassetto per i Pink Floyd e Davide Caglio per i Rolling Stones.

Oltre a un tuffo in un passato sempre attuale, l’obiettivo è anche quello di far conoscere alle nuove generazioni la portata straordinaria di una ventata musicale che ha rappresentato la colonna sonora di diverse generazioni.

Il calendario

4 novembre: “Becoming Led Zeppelin” di Bernard Mac Mahon

11 novembre: “Paolo Conte, Via con Me” di Giorgio Verdelli

20 novembre: “A complete Unknown” di James Mangold

25 novembre: “The Beatles: Eight Days a Week” di Ron Howard

2 dicembre: “The Commitments” di Allan Parker

9 dicembre: “Pink Floyd at Pompei” di Adrian Maben

16 dicembre: “Shine a Light” di Martin Scorsese

