Sulle ali della vittoria al festival folk "Città di Faenza”, la band sassarese Double Dose lancia il nuovo singolo dal titolo "Omine Solu". Da mercoledì il brano registrato al Rockhaus Blu Studio da Alberto Erre e pubblicato da Rockhaus Digital sarà disponibile sulle piattaforme digitali.

Il quartetto, attivo dal 2014, è composto da Aldo Gallizzi (mandolino e chitarra), Antonio Miscali (voce e chitarra), Claudio Spanu (fisarmonica) e Danilo Mura (contrabbasso e ukulele basso).

Il brano, nato da un lick di mandolino composto da Aldo Gallizzi, è stato poi sviluppato e strutturato con il testo in sardo curato da Antonio Miscali e gli arrangiamenti a cui hanno lavorato tutti e quattro i membri della band. La canzone è in perfetto stile Double Dose, acustico e diretto: mescola country e il bluegrass d'oltreoceano, tradizione irish e folk isolano con testo rigorosamente in limba. espressa non solo attraverso il testo in limba. Tendenzialmente asciutto, diretto e senza fronzoli, il suono richiama volutamente la semplicità e il calore dell'analogico, tipico degli ensemble acustici.

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